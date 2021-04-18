Хетафе - Реал Мадрид 18 Апреля обзор матча Дата публикации: 19-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хетафе - Реал Мадрид, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 22-й тур / Хетафе - Реал Мадрид

Дата матча: 04 февраля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Хетафе - Реал Мадрид Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Василий Уткин... Дата матча: 04 февраля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Хетафе - Реал Мадрид Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Василий Уткин...

Хетафе - Реал Мадрид обзор матча (16.02.2014)

16 февраля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 24-й тур... 16 февраля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 24-й тур...

Чемпионат Испании 2012-13 / 2-й тур / Хетафе - Реал Мадрид

Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Станислав Минин, Кирилл Дементьев)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Станислав Минин, Кирилл Дементьев)...

Реал Мадрид - Хетафе обзор матча (22.09.2013)

22 сентября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 05-й тур... 22 сентября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 05-й тур...