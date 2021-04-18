Милан - Дженоа 18 Апреля обзор матча Дата публикации: 18-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Милан - Дженоа, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Дженоа - Милан обзор матча (27.09.2015)

27 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016... 27 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...

Дженоа - Милан обзор матча (07.04.2014)

07 апреля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 32-й тур... 07 апреля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 32-й тур...

Милан - Дженоа обзор матча (29.04.2015)

29 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ... 29 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 28 тур: Дженоа - Милан прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Дженоа - Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 08.03.2013 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Дженоа - Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 08.03.2013 в 23:45...