Насьонал - Порту 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Насьонал - Порту, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Насьонал - Порту 18 апреля прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Примейра, 27-й тур Главный судья: Жоау Педру...
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Примейра, 27-й тур Главный судья: Жоау Педру...
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