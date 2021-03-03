Агробизнес - Динамо Киев 21 Апреля обзор матча Дата публикации: 21-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Агробизнес - Динамо Киев, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Агробизнес - Динамо Киев 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Городской (Тернополь, Украина), вместимость: 15150 21 Апреля 2021, Среда. 16:00 МСК. Кубок Украины , 1/2 Финала... Стадион: Городской (Тернополь, Украина), вместимость: 15150 21 Апреля 2021, Среда. 16:00 МСК. Кубок Украины , 1/2 Финала...