Александрия - Заря 21 Апреля обзор матча Дата публикации: 21-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Александрия - Заря, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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