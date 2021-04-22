  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Болонья - Торино 21 Апреля обзор матча

Дата публикации: 22-04-2021

Болонья - Торино обзор 21.04.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Болонья - Торино, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Торино - Болонья обзор матча (09.02.2014)
    Торино - Болонья обзор матча (09.02.2014)
    09 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 23-й тур...
  • Болонья - Торино обзор матча 02.08.2020
    Болонья - Торино обзор матча 02.08.2020
    ...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Болонья — Лацио
    Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Болонья — Лацио
    10 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Нобель Арустамян...
  • Болонья - Торино 21 апреля прямая трансляция
    Болонья - Торино 21 апреля прямая трансляция
    Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 21 Апреля 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А , 32-й тур Главный судья: Валерио Марини...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
    Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close