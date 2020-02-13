Хоффенхайм - Боруссия М 21 Апреля обзор матча Дата публикации: 22-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хоффенхайм - Боруссия М, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боруссия Д - Хоффенхайм (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 13 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Хоффенхайм - Байер (12.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

12 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 12 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Боруссия М - Хоффенхайм смотреть онлайн 24.04.2016

Футбол | Немецкая Бундеслига 2015/16 | 31-й тур

Смотреть онлайн прямую видео... Футбол | Немецкая Бундеслига 2015/16 | 31-й турСмотреть онлайн прямую видео...

Боруссия Д - Айнтрахт (03.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

3 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 3 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...