  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Манчестер Сити - ПСЖ 4 Мая обзор матча

Дата публикации: 04-05-2021

Манчестер Сити - ПСЖ обзор 04.05.2021 Лига чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Сити - ПСЖ, который состоялся 4 Мая 2021 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • «Манчестер Сити» допустили в Лигу Чемпионов
    «Манчестер Сити» допустили в Лигу Чемпионов
    Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» по поводу решения УЕФА. В феврале УЕФА обвинил клуб в ряде серьёзных...
  • Боруссия М - Манчестер Сити (24.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    Боруссия М - Манчестер Сити (24.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    24 Февраля 2020
    Футбол - Лига Чемпионов...
  • Манчестер Сити - Боруссия М (16.03.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    Манчестер Сити - Боруссия М (16.03.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    16 Марта 2021
    Футбол - Лига Чемпионов...
  • Манчестер Сити - Боруссия Д (06.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    Манчестер Сити - Боруссия Д (06.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    6 Апреля 2021
    Футбол - Лига Чемпионов...
  • Боруссия Д - Манчестер Сити (14.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    Боруссия Д - Манчестер Сити (14.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
    14 Апреля 2021
    Футбол - Лига Чемпионов...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close