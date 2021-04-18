Ингулец - Львов 6 Мая обзор матча
Дата публикации: 06-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ингулец - Львов, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Ингулец - Львов (06.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
6 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
6 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Ингулец - Рух Львов (18.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Ингулец - Рух Львов 18 Апреля обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/2021 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/2021 | Видео...
Львов - Ингулец 05.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Рух Львов - Ингулец 08.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...