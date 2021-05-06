Бенфика - Порту 6 Мая обзор матча
Дата публикации: 06-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бенфика - Порту, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-2012 / 21 - й тур / Бенфика - Порту
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...
Порту - Бенфика обзор матча (20.09.2015)
20 сентября 2015 | Чемпионат Португалии 2015/2016...
20 сентября 2015 | Чемпионат Португалии 2015/2016...
Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Португалии 2009-10 / 29-й тур / Порту - Бенфика
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Бенфика - Порту Продолжительность: 00:50:56+00:51:45 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Бенфика - Порту Продолжительность: 00:50:56+00:51:45 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Бенфика - Порту (06.05.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
6 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
6 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Порту - Бенфика обзор матча (10.05.2014)
10 мая 2014 | Чемпионат Португалии 2013/14 | 29 тур...
10 мая 2014 | Чемпионат Португалии 2013/14 | 29 тур...