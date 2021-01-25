Насьонал - Бенфика 11 Мая обзор матча Дата публикации: 11-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Насьонал - Бенфика, который состоялся 11 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Насьонал - Бенфика 11 мая прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. Примейра, 32-й тур Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта... Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. Примейра, 32-й тур Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта...

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