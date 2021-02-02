РБ Лейпциг - Боруссия Д 13 Мая обзор матча
Дата публикации: 14-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке РБ Лейпциг - Боруссия Д, который состоялся 13 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/2021, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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