Румийи Вальер - Монако 13 Мая обзор матча Дата публикации: 14-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Румийи Вальер - Монако, который состоялся 13 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Румийи Вальер - Монако 13 мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Спортс (Анси, Франция), вместимость: 15660 13 Мая 2021, Четверг. 22:15 МСК. Кубок Франции , 1/2 Финала... Стадион: Парк де Спортс (Анси, Франция), вместимость: 15660 13 Мая 2021, Четверг. 22:15 МСК. Кубок Франции , 1/2 Финала...

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