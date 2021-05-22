  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 мая

12:15  ho Норвегия - Италия 12:15  ho Великобритания - Словакия 16:00  f1 Гран-при Монако 16:00  it Интер - Удинезе
16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
19:30  es Гранада - Хетафе 20:15  ho Канада - США 20:15  ho Дания - Швейцария 21:45  it Торино - Беневенто
21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
21:45  it Болонья - Ювентус 22:00  es Севилья - Алавес 22:00  fr Анже - Лилль 22:00  fr Лион - Ницца
22:00  fr Брест - ПСЖ 22:00  fr Ланс - Монако 22:00  fr Метц - Марсель 22:00  fr Реймс - Бордо
22:00  fr Ренн - Ним 22:00  fr Нант - Монпелье 22:00  fr Страсбург - Лорьян 22:00  fr Сент-Этьен - Дижон
Свернуть список

Чехия - Швейцария 22 Мая обзор матча

Дата публикации: 22-05-2021

Чехия - Швейцария обзор 22.05.2021 ЧМ-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Чехия - Швейцария, который состоялся 22 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Хоккей: Чемпионат мира 2012 / Группа H / США - Швейцария
    Хоккей: Чемпионат мира 2012 / Группа H / США - Швейцария
    Дата матча: 15.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Финляндия - США Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв)...
  • Чехия - Швейцария 22 мая прямая трансляция
    Чехия - Швейцария 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 22 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Смотреть онлайн Чехия - США &#124; Чемпионат мира по хоккею 2011 &#124; 1/4 финала
    Смотреть онлайн Чехия - США &#124; Чемпионат мира по хоккею 2011 &#124; 1/4 финала
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Чехия - США Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: русский, Сергей...
  • Чехия - Дания смотреть онлайн &#124; Чемпионат мира 2011 &#124; Группа D &#124; 2-й тур
    Чехия - Дания смотреть онлайн &#124; Чемпионат мира 2011 &#124; Группа D &#124; 2-й тур
    Дата матча: 02.05.2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Русский Комментаторы: Александр Ткачев,...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Мира 2012 (U-20) / Группа B / 2-й тур / Канада - Чехия
    Смотреть онлайн Чемпионат Мира 2012 (U-20) / Группа B / 2-й тур / Канада - Чехия
    Дата матча: 28.12.2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close