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Норвегия - Казахстан 31 Мая обзор матча

Дата публикации: 31-05-2021

Норвегия - Казахстан обзор 31.05.2021 ЧМ-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Норвегия - Казахстан, который состоялся 31 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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