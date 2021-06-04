Боливия - Венесуэла 3 Июня обзор матча Дата публикации: 04-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боливия - Венесуэла, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боливия - Венесуэла смотреть онлайн 22.06.2019

Футбол | Кубок Америки 2019 | Copa America 2019

Смотреть онлайн прямую видео трансляцию... Футбол | Кубок Америки 2019 | Copa America 2019Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...

Боливия - Венесуэла 3 июня прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000 3 Июня 2021, Четверг. 23:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур... Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000 3 Июня 2021, Четверг. 23:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур...

Боливия - Венесуэла обзор матча (22.06.2019)

22 июня 2019 | Футбол | Кубок Америки 2019 | Copa America 2019 |... 22 июня 2019 | Футбол | Кубок Америки 2019 | Copa America 2019 |...

Парагвай - Боливия 18.11.2020 прямая трансляция

Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000 18 Ноября 2020, Среда. 02:00 МСК. ЧМ-2022 Квалификация , 4-й тур... Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000 18 Ноября 2020, Среда. 02:00 МСК. ЧМ-2022 Квалификация , 4-й тур...