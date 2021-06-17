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Нидерланды - Австрия 17 Июня обзор матча

Дата публикации: 17-06-2021

Нидерланды - Австрия обзор 17.06.2021 ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Нидерланды - Австрия, который состоялся 17 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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