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Колумбия - Перу 10 Июля обзор матча

Дата публикации: 10-07-2021

Колумбия - Перу обзор 10.07.2021 Кубок Америки

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Колумбия - Перу, который состоялся 10 Июля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, Матч за 3-е мместо. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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