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Челси - Манчестер Сити обзор матча (25.06.2020)

Дата публикации: 26-06-2020 00:18

Челси - Манчестер Сити

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Челси - Манчестер Сити, который состоялся 25 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии - Премьер лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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