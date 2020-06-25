Бетис - Эспаньол обзор матча (25.06.2020) Дата публикации: 26-06-2020 01:29

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Бетис - Эспаньол, который состоялся 25 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Бетис - Эспаньол смотреть онлайн 25 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск... Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск...

Бетис – Эспаньол обзор матча (29.04.2019)

Бетис – Эспаньол 29 апреля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 35-й тур... Бетис – Эспаньол 29 апреля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 35-й тур...

Бетис – Эспаньол обзор матча (30.01.2019)

Бетис – Эспаньол 30 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/4 финала Ответный матч... Бетис – Эспаньол 30 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/4 финала Ответный матч...

Бетис - Эспаньол обзор матча (17.10.2015)

Бетис - Эспаньол 17 октября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ... Бетис - Эспаньол 17 октября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...