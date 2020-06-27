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Карпаты – Львов обзор матча (27.06.2020)

Дата публикации: 27-06-2020 20:08

Карпаты – Львов

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Карпаты – Львов, которое состоялось 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины - Премьер лига 2019/20 | 06-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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