Норвич – Манчестер Юнайтед обзор матча (27.06.2020)
Дата публикации: 27-06-2020 22:31
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Норвич – Манчестер Юнайтед на русском языке, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
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