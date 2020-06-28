  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Городея – Ислочь обзор матча (28.06.2020)

Дата публикации: 28-06-2020 22:53

Городея – Ислочь

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Городея – Ислочь, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Городея – Ислочь смотреть онлайн 28 июня 2020
    Городея – Ислочь смотреть онлайн 28 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур Начало 28 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Динамо Брест - Городея смотреть онлайн 20 июня 2020
    Динамо Брест - Городея смотреть онлайн 20 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур Начало 20 июня 2020г в 18:00 мск...
  • Ислочь - Торпедо БелАЗ смотреть онлайн 20 июня 2020
    Ислочь - Торпедо БелАЗ смотреть онлайн 20 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур Начало 20 июня 2020г в 16:00 мск...
  • Городея – Слуцк смотреть онлайн 12.06.2020
    Городея – Слуцк смотреть онлайн 12.06.2020
    Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 13-тур Начало 12 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Ислочь – Рух Брест смотреть онлайн 06.06.2020
    Ислочь – Рух Брест смотреть онлайн 06.06.2020
    Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 12-тур Начало 6 июня 2020г в 16:00 мск ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close