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Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 обзор матча

Дата публикации: 31-01-2021

Кальяри - Сассуоло обзор 31.01.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кальяри - Сассуоло, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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