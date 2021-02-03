Ланс - Марсель 03.02.2021 обзор матча Дата публикации: 04-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ланс - Марсель, который состоялся 3 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Марсель - Ланс 30.10.2020 прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 октября 2020, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 9-й тур Главный судья: Клеман Турпен... Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 октября 2020, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 9-й тур Главный судья: Клеман Турпен...