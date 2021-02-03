Ян - Кёльн 03.02.2021 обзор матча Дата публикации: 04-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ян - Кёльн, который состоялся 3 февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Бавария - Кельн обзор матча (24.10.2015)

24 октября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ... 24 октября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ...

Кёльн - Арминия (31.01.2021) | Чемпионат Германии 2020/21

31 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 31 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Фрайбург - Кёльн запись матча 09.01.2021

9 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 9 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Шальке - Кёльн запись матча 20.01.2021

20 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 20 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...