Реал Сосьедад - Кадис 07.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 07-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Реал Сосьедад - Кадис, который состоялся 7 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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