Нант - Лилль 07.02.2021 обзор матча Дата публикации: 07-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Нант - Лилль, который состоялся 7 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Нант - Лилль смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 7 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Стефани... Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 7 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Стефани...