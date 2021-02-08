Аль-Ахли - Бавария 08.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 08-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Аль-Ахли - Бавария, который состоялся 8 февраля 2021 года, в рамках турнира: Клубный чемпионат мира 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Клубный чемпионат мира / 1/2 финала / "Коринтианс" (Бразилия) - "Аль-Ахли" (Египет)
12 декабря 2012 Футбол - Клубный чемпионат мира Комментирует матч Илья Казаков...
12 декабря 2012 Футбол - Клубный чемпионат мира Комментирует матч Илья Казаков...
Гуанчжоу - Бавария обзор матча (17.12.2013)
17 декабря 2013 | Клубный чемпионат мира | 1/2 финала...
17 декабря 2013 | Клубный чемпионат мира | 1/2 финала...
Смотреть онлайн Клубный Чемпионат Мира 2012 1/2 финала: Монтеррей – Челси прямая трансляция
Футбол | Клубный Чемпионат Мира 2012 | 1/2 финала Смотреть онлайн Монтеррей – Челси | Прямая видео трансляция матча Начало 13.12.2012 в 14:30...
Футбол | Клубный Чемпионат Мира 2012 | 1/2 финала Смотреть онлайн Монтеррей – Челси | Прямая видео трансляция матча Начало 13.12.2012 в 14:30...
Лима перешел из Бенфики в Аль-Ахли
Несмотря на недавнюю неудачную попытку приобрести нападающего донецких горняков Луиса Адриано, клуб «Аль-Ахли» из ОАЭ все же усилил атаку...
Несмотря на недавнюю неудачную попытку приобрести нападающего донецких горняков Луиса Адриано, клуб «Аль-Ахли» из ОАЭ все же усилил атаку...
Клубный Чемпионат Мира 2012 / 1/2 финала / Монтеррей (Мексика) — Челси (Англия)
13 декабря 2012 Футбол - Клубный чемпионат мира Комментирует матч Роман Трушечкин...
13 декабря 2012 Футбол - Клубный чемпионат мира Комментирует матч Роман Трушечкин...