Лилль - Аякс 18.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 19-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лилль - Аякс, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Лилль - Аякс 18.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Иван...
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