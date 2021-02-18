Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 18.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 19-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ред Булл Зальцбург - Вильярреал, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Ред Булл Зальцбург - Вильярреал (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Полузащитник Ред Булл Зальцбург близок к переезду в АПЛ
Хавбек австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Наби Кейта близок к тому, чтобы начать новый сезон в английской Премьер-Лиге. Как сообщает...
Хавбек австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Наби Кейта близок к тому, чтобы начать новый сезон в английской Премьер-Лиге. Как сообщает...
Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 18.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895 18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала...
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895 18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала...
Новым тренером «Боруссии» Д может стать наставник «Ред Булл Зальцбург»
«Боруссия» из Дортмунда по окончании сезона может обзавестись новым главным тренером. Боссы «чёрно-жёлтых» недовольны тем,...
«Боруссия» из Дортмунда по окончании сезона может обзавестись новым главным тренером. Боссы «чёрно-жёлтых» недовольны тем,...
Вильярреал - Зальцбург обзор матча (19.02.2015)
19 февраля 2015 | Лига Европы 2014/2015 ...
19 февраля 2015 | Лига Европы 2014/2015 ...