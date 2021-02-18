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Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 18.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 19-02-2021

Ред Булл Зальцбург - Вильярреал обзор 18.02.2021 Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ред Булл Зальцбург - Вильярреал, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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