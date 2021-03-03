  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Верес - Заря 03.03.2021 обзор матча

Дата публикации: 03-03-2021

Верес - Заря обзор 03.03.2021 Кубок Украины

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Верес - Заря, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Верес - Заря (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21
    Верес - Заря (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21
    3 Марта 2021
    Футбол - Кубок Украины 2020/21...
  • Верес - Заря 03.03.2021 прямая трансляция
    Верес - Заря 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080 3 Марта 2021, Среда. 15:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Максим Козыряцкий...
  • Верес - Заря обзор матча (12.08.2017)
    Верес - Заря обзор матча (12.08.2017)
    12 августа 2017 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2016/17 | 5-й тур...
  • Верес – Заря обзор матча (18.03.2018)
    Верес – Заря обзор матча (18.03.2018)
      18 марта 2018 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2017/18 | 23-й тур...
  • Заря - Верес обзор матча (29.04.2018)
    Заря - Верес обзор матча (29.04.2018)
    29 апреля 2018 | Футбол |  Украинская Премьер Лига 2017/18 | 28-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close