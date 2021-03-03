Бёрнли - Лестер Сити 03.03.2021 обзор матча Дата публикации: 03-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бёрнли - Лестер Сити, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

«Лестер» поспорит с «Кристал Пэлас» за Тарковски из «Бёрнли»

«Лестер Сити» планирует усиление с прицелом на Лигу Чемпионов. Линию защиты Брендан Роджерс хочет укрепить Джеймсом Тарковски.... «Лестер Сити» планирует усиление с прицелом на Лигу Чемпионов. Линию защиты Брендан Роджерс хочет укрепить Джеймсом Тарковски....

Лестер Сити - Бёрнли 20.09.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2020/21 | Видео...

Лестер Сити - Бёрнли запись матча 20.09.2020

20 сентября 2020

Футбол... 20 сентября 2020Футбол...

Бёрнли - Манчестер Сити (03.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

3 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 3 Февраля 2021Футбол - Чемпионат Англии...