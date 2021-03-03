Беневенто - Верона 03.03.2021 обзор матча
Дата публикации: 04-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Беневенто - Верона, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Беневенто - Верона 03.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Джованни Айрольди...
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