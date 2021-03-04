Парма - Интер 04.03.2021 обзор матча Дата публикации: 05-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Парма - Интер, который состоялся 4 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Прямая трансляция Парма – Интер смотреть онлайн

Футбол. Чемпионат Италии. Смотреть онлайн Парма – Интер. Прямая видео трансляция матча Начало 16.04.2011 в 22:45 ... Футбол. Чемпионат Италии. Смотреть онлайн Парма – Интер. Прямая видео трансляция матча Начало 16.04.2011 в 22:45 ...

Парма - Интер (04.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

4 Марта 2021

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