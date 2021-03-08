Бетис - Алавес 08.03.2021 обзор матча
Дата публикации: 09-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бетис - Алавес, который состоялся 8 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Бетис - Алавес 08.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432 8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Хавьер...
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432 8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Хавьер...
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