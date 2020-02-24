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Реал Мадрид - Аталанта 16 марта обзор матча

Дата публикации: 17-03-2021

Реал Мадрид - Аталанта обзор 16.03.2021 Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Реал Мадрид - Аталанта, который состоялся 16 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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