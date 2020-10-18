Ингулец - Александрия 21 марта обзор матча
Дата публикации: 21-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ингулец - Александрия, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Ингулец - Александрия 21 марта прямая трансляция
Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667 21 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур Главный судья: Владимир...
Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667 21 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур Главный судья: Владимир...