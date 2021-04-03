Монако - Метц 6 Апреля обзор матча Дата публикации: 06-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Монако - Метц, который состоялся 6 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Монако - Метц 06 апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 6 Апреля 2021, Вторник. 19:45 МСК. Кубок Франции. 1/8 Финала. Главный судья: Жереми Пиньяр... Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 6 Апреля 2021, Вторник. 19:45 МСК. Кубок Франции. 1/8 Финала. Главный судья: Жереми Пиньяр...

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