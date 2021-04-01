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Арсенал - Славия 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
8 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
АрсеналСлавия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Славия, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
07.11.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 4 Славия П0 : 0Арсенал
23.10.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 Арсенал7 : 0Славия П
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Арсенал» — «Славия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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