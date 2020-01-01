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Аякс - Рома 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
8 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
АяксРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аякс - Рома, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Португалия Паулу Фонсека
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Аякс» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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