  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Арсенал Тула - ЦСКА 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
8 Апреля 2021, Четверг. 19:30 МСК. Кубок России, 1/4 Финала
Арсенал ТулаЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - ЦСКА, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Хорватия Ивица Олич
История личных встреч
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Арсенал2 : 1ЦСКА
26.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА5 : 1Арсенал
02.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА0 : 1Арсенал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал1 : 2ЦСКА
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Арсенал2 : 0ЦСКА
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 ЦСКА3 : 0Арсенал
06.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА6 : 0Арсенал
27.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Арсенал1 : 0ЦСКА
12.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА3 : 0Арсенал
26.03.2017 Товарищеские матчи (клубы) Март 2017 ЦСКА2 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Урал - Арсенал Тула обзор матча (03.04.2019)
    Урал - Арсенал Тула обзор матча (03.04.2019)
      3 апреля 2019 | Футбол | Кубок России 2018/19 | 1/2 финала Первый матч...
  • Арсенал Тула - ЦСКА обзор матча (18.11.2016)
    Арсенал Тула - ЦСКА обзор матча (18.11.2016)
    18 ноября 2016 |  Чемпионат России 2016/17 | Премьер Лига...
  • Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Футбол |  Российская Премьер Лига 2017/18 | 15-й тур Прямая трансляция матча  Арсенал Тула – ЦСКА Начало 27 октября 2017г в 19:30...
  • ЦСКА - Арсенал Тула обзор матча (18.08.2018)
    ЦСКА - Арсенал Тула обзор матча (18.08.2018)
      18 августа 2018 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 4-й тур...
  • Урал - Арсенал Тула смотреть онлайн 03.04.2019
    Урал - Арсенал Тула смотреть онлайн 03.04.2019
    Футбол |  Кубок России 2018/19  | 1/2 финала Первый матч
    Смотреть прямую...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close