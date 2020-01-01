Арсенал Тула - ЦСКА 08 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - ЦСКА, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Ивица Олич
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 1
|26.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|5 : 1
|02.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 0
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|06.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|6 : 0
|27.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|12.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 0
|26.03.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Март 2017
|2 : 0
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