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Ред Стар - Лион 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000
8 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 Финала
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
Ред СтарЛион
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Стар - Лион, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ред Стар
Париж
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Венсан Бордо
Франция Руди Гарсия

Отзывы и комментарии к матчу

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