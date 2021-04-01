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Метц - Лилль 9 апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
МетцЛилль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Метц - Лилль, который запланирован на 09 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Метц
Метц
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Лилль1 : 0Метц
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль0 : 0Метц
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль3 : 1Метц
05.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Метц0 : 3Лилль
06.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Лилль0 : 2Метц
13.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Метц3 : 2Лилль
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Метц1 : 4Лилль
09.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль0 : 0Метц
12.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 20 Лилль1 : 1Метц
12.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 2 Метц1 : 2Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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