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Уфа - Ахмат 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
УфаАхмат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Ахмат, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Николай Афанасьевич Сафрониди
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 0Уфа
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат3 : 1Уфа
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 1Уфа
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа0 : 1Ахмат
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Уфа0 : 1Ахмат
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат2 : 1Уфа
25.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат2 : 1Уфа
05.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа3 : 2Ахмат
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Уфа
26.10.2016 Кубок России 1/8 финала Ахмат1 : 1 3 : 4Уфа

Отзывы и комментарии к матчу

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