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Олимпик - Колос 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
11 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 21-й тур
ОлимпикКолос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Олимпик - Колос, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 21. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Олимпик Д
Донецк
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
31.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Колос1 : 2Олимпик Д
03.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Колос1 : 2Олимпик Д
04.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Олимпик Д0 : 1Колос

Отзывы и комментарии к матчу

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