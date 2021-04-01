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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
11 Апреля 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Тоттенхэм ХотспурНорвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
19.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Манчестер Юнайтед
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Тоттенхэм Хотспур1 : 2Манчестер Юнайтед
13.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Юнайтед
27.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
21.04.2018 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
14.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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