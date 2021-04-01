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Сельта - Севилья 12 апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
12 Апреля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
СельтаСевилья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Севилья, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Севилья4 : 2Сельта
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 1Севилья
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Севилья1 : 1Сельта
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Сельта1 : 0Севилья
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Севилья2 : 1Сельта
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Сельта4 : 0Севилья
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Севилья2 : 1Сельта
27.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Севилья2 : 1Сельта
11.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Сельта0 : 3Севилья
11.02.2016 Кубок Испании 1/2 финала Сельта2 : 2Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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