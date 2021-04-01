Сельта - Севилья 12 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Севилья, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эдуардо Херман Коудет
|Хулен Лопетеги
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|4 : 0
|18.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 1
|27.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 1
|11.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 3
|11.02.2016
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2
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