Кристал Пэлас - Челси 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Кристал Пэлас - Челси, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рой Ходжсон
|Томас Тухель
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 3
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 1
|04.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|17.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|03.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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