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Реал Мадрид - Барселона 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
10 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Реал МадридБарселона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Барселона, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид2 : 0Барселона
18.12.2019 Испания - Примера Тур 10 Барселона0 : 0Реал Мадрид
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид0 : 1Барселона
27.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 3Барселона
06.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 1Реал Мадрид
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Барселона5 : 1Реал Мадрид
06.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Барселона2 : 2Реал Мадрид
23.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид0 : 3Барселона
17.08.2017 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 0Барселона

Отзывы и комментарии к матчу

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